Business news: Zambia, dichiarato il "disastro nazionale" per siccità prolungata

- La siccità che ha colpito lo Zambia ha devastato quasi la metà del superficie coltivata del Paese e colpito oltre un milione di famiglie. Lo ha dichiarato il presidente Hakainde Hichilema in un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva, nel quale ha dichiarato lo stato di "disastro nazionale", misura che consentirà al governo di accedere a maggiori risorse per affrontare la crisi. Il Paese dell'Africa meridionale è rimasto senza piogge per cinque settimane nel momento in cui i suoi campi ne avevano maggior bisogno, ha detto Hichilema. “La distruzione causata dal prolungato periodo di siccità è immensa”, ha proseguito il presidente, precisando che la siccità ha già colpito 84 dei 116 distretti del Paese. La crisi, ha spiegato, è stata esacerbata dal passaggio del fenomeno climatico tropicale di El Nino e ha finito per minacciare la sicurezza alimentare del Paese, nonché il suo approvvigionamento idrico ed energetico. “Alla luce di queste sfide… dichiariamo la prolungata siccità un disastro nazionale”, ha detto. In seguito al passaggio di El Nino, lo Zambia ha perso un milione di ettari sui circa 2,2 milioni di colture piantate. (Res)