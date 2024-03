Ucraina: governatore di Dnipropetrovsk, attacchi notturni russi con missili, droni e artiglieria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte scorsa le Forze armate russe hanno attaccato la regione ucraina di Dnipropetrovsk con missili, droni e colpi artiglieria. Lo riferisce il governatore regionale di Dnipropetrovsk Serhiy Lysak sul suo canale Telegram. Poco dopo la mezzanotte (circa le 23 in Italia), le Forze armate russe hanno colpito un'area dove scorre il fiume Dnepr con un missile: nella zona è divampato un incendio prontamente spento dalle squadre di soccorso, secondo le parole del governatore. "I russi hanno diretto un drone kamikaze contro la città di Nikopol. Il nemico ha sparato con l'artiglieria contro le comunità di Myrivska e Chervonogrigorivska. In quest'ultima località è stata danneggiata una casa di campagna. Altri territori sono in fase di ispezione", aggiunge Lysak, specificando che l'attacco nemico non ha provocato feriti o vittime. (Kiu)