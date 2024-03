Ungheria-Russia: ministro Esteri Szijjarto parteciperà ad Atomexpo a Sochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Peter ungherese Szijjarto intende partecipare al forum Atomexpo che si terrà alla fine del mese di marzo a Sochi, in Russia. E' stato lo stesso ministro ungherese a dichiararlo a margine del Forum sulla diplomazia di Antalya, in Turchia, all'agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Sì, sono stato invitato all'Atomexpo, ovviamente sarò felice di partecipare, perché la cooperazione tra la Federazione Russa e l'Ungheria nel campo dell'energia nucleare ha molto successo", ha detto il ministro. Atomexpo-2024 si terrà il 25 e 26 marzo a Sochi, nel Parco delle scienze e delle arti di Sirius; riunirà i vertici delle agenzie governative, alcune delle più importanti aziende dell'industria nucleare mondiale, organizzazioni pubbliche ed esperti internazionali. Il tema chiave del forum di quest'anno è "Energia pulita: creare insieme il futuro" e prevede un dibattito incentrato sul ruolo del nucleare nelle strategie nazionali per combattere il cambiamento climatico. (Rum)