Ucraina-Polonia: viceministro Economia, disputa sul grano sarà risolta entro fine mese

- L'Ucraina prevede di risolvere le controversie sul grano con la Polonia entro la fine di marzo. Lo ha detto il viceministro dell'Economia ucraino Taras Kachka all'emittente televisiva “Rada”. "L'11 marzo è prevista a Leopoli una riunione della commissione intergovernativa Ucraina-Polonia. E il 28 marzo si terrà una riunione congiunta dei governi. Penso che a quel punto arriveranno una serie di decisioni che cancelleranno completamente questa disputa", ha detto Kachka. Allo stesso tempo, il primo vice ministro ucraino per le politiche agrarie e alimentari, Taras Vysotskyi, ha dichiarato che la prossima settimana il Parlamento europeo dovrebbe prendere in considerazione la proroga dell’accordo di libero scambio con l’Ucraina, che scade il 5 giugno 2024. Lo scorso 9 febbraio gli agricoltori polacchi hanno iniziato una protesta nazionale durata circa un mese: gli operatori del settore stanno bloccando le strade e l'accesso ai valichi di frontiera al confine per chiedere la sospensione dell’importazione esentasse di prodotti agricoli provenienti dall’Ucraina e l’allentamento delle politiche climatiche dell’Ue.(Kiu)