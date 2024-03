Ucraina: Meloni, Biden non mi ha chiesto di parlare con i repubblicani su aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stallo al Congresso Usa sul futuro degli aiuti all’Ucraina non è stato oggetto di discussione durante il bilaterale di ieri a Washington tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Parlando con i giornalisti a Toronto, la premier ha precisato che le autorità Usa non le hanno chiesto di “intercedere” con i repubblicani per sbloccare l’approvazione di nuovi fondi per Kiev. “Non mi è stato chiesto e non ho parlato con i repubblicani: non penso che ingerenze esterne siano utili su temi del genere”, ha concluso. (Was)