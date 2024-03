Medio Oriente: Meloni, lavoriamo su dichiarazione G7 per evitare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo internazionale per trovare una soluzione alla crisi in Medio Oriente “deve continuare”, con particolare attenzione all’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza, che l’Italia “non sta facendo mancare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Toronto. “Anche per questo motivo sono andata al vertice del Cairo per la pace: è in corso uno sforzo diplomatico molto importante da parte degli Stati Uniti e non solo, e stiamo proponendo una dichiarazione congiunta dei Paesi del G7, nella speranza di contribuire ad evitare una escalation del conflitto”, ha detto. (Was)