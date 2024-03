Business News: Turchia, importazioni gas naturale dicembre 2023 a +4,4 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di gas naturale della Turchia sono aumentate nel dicembre 2023 del 4,4 per cento rispetto al mese precedente, superando i 6 miliardi di metri cubi. È quanto emerge da un rapporto dell’Autorità di regolamentazione del mercato energetico, ripreso dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Le maggiori forniture di gas sono state fornite dalla Russia, seguita da Azerbaigian e Iran. Lo scorso dicembre, il consumo totale di gas naturale nel Paese è aumentato dello 0,68 per cento su base annua, raggiungendo circa 5 miliardi di metri cubi. Nello stesso periodo, è aumentato del 9 per cento il consumo nelle abitazioni, raggiungendo i 2 miliardi di metri cubi. Sempre nel dicembre 2023, le scorte di gas naturale della Turchia sono aumentate su base mensile del 2 per cento, fino a poco più di 5 miliardi di metri cubi, distribuite tra gli impianti di stoccaggio sotterranei e i terminali del gas naturale liquefatto (Gnl). (Tua)