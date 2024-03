Business News: Algeria, primo ministro presiede riunione su sviluppo export prodotti non idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Algeria, Nadir Larbaoui, ha presieduto ad Algeri una riunione del Consiglio consultivo nazionale per la promozione delle esportazioni, dedicata all'esame del processo di sviluppo dell'export di prodotti non idrocarburi nell'ultimo periodo. Lo ha riferito un comunicato stampa dell'ufficio del primo ministro algerino. L'ordine del giorno della riunione prevedeva "l'esame di un certo numero di misure e proposte per attuare le direttive del presidente della Repubblica (Abdelmadjid Tebboune) relative al sostegno dell'evoluzione positiva delle esportazioni algerine verso i vari mercati internazionali in una visione prospettica a medio termine". Nell'incontro, il Consiglio ha evidenziato l'importanza di preservare "il salto di qualità" che le esportazioni di prodotti non idrocarburi hanno subito negli ultimi anni e la necessità di proseguire gli sforzi per mantenere "questa curva ascendente sostenendo il contributo di una serie di settori promettenti nella diversificazione dell'economia nazionale", tra cui il settore industriale e farmaceutico, il settore agricolo, l'industria alimentare, i derivati del petrolio e i prodotti minerari, oltre a discutere lo sviluppo del lavoro delle agenzie e delle istituzioni coinvolte nell'assistenza agli operatori economici, sia all'interno che all'esterno del Paese, si legge nella nota. Durante la riunione, è stata affrontata la questione del sostegno e dello sviluppo delle esportazioni di servizi, che "dovrebbero contribuire qualitativamente e quantitativamente al raggiungimento degli obiettivi fissati nel campo della costruzione dell'economia della conoscenza", e sono state presentate anche proposte volte a risolvere alcune preoccupazioni sollevate dagli operatori economici, ha aggiunto l'ufficio del premier. (Ala)