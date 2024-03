Business News: Egitto-Italia, Danieli presenta progetto per complesso industriale da 4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto sta studiando una proposta avanzata della società italiana Danielli per la creazione di un complesso industriale integrato per prodotti siderurgici avanzati con un investimento complessivo stimato di 4 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly in un comunicato stampa. Si tratta, stando al primo ministro, di un complesso industriale integrato per l'industria siderurgica pulita che si avvarrà di “competenze internazionali” con l’obiettivo di “esportare prodotti siderurgici verso i mercati globali, in particolare il mercato europeo”. Si prevede che il progetto creerà 17 mila posti di lavoro diretti e indiretti, attirando anche altri investitori per realizzare un impianto di produzione di idrogeno verde con investimenti stimati in un valore compreso tra 2 e 3 miliardi di dollari. (Cae)