Business News: Emirati, attesa crescita del 5 per cento nel 2024

- L'economia degli Emirati Arabi Uniti crescerà del 5 per cento nel 2024. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Abdulla bin Touq al Marri, in un’intervista rilasciata all'agenzia di stampa emiratina “Wam”. Al Marri ha sottolineato che oltre il 73 per cento dell'economia nazionale non riguarda il settore petrolifero, “una novità storica per il Paese”. Le stime del ministro dell’Economia sono in linea con le recenti valutazioni del ministero delle Finanze e dell’agenzia S&P Global, che prevedono una crescita rispettivamente del 5,7 per cento e del 5 per cento. "Questo risultato riflette la fiducia del settore privato e degli investitori di tutto il mondo verso gli Emirati", ha affermato Al Marri. Il ministro ha aggiunto che il settore privato è un pilastro fondamentale nel nuovo panorama economico e d’investimento ed è al centro dei cambiamenti e delle sfide globali. "Gli Emirati hanno identificato 16 settori economici più sostenibili e flessibili, tra cui tecnologia sanitaria, agricoltura, istruzione, servizi finanziari, intelligenza artificiale che contribuiscono alla sostenibilità economica e al rafforzamento dell’economia nazionale”, ha sottolineato Al Marri. (Res)