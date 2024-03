Business news: caro-vita, in Nigeria i sindacati avviano sciopero di due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di sindacati del lavoro Nigeria Labour Congress (Nlc) ha avviato oggi uno sciopero di due giorni per protestare "contro la fame e l'insicurezza" nel Paese. La protesta, riferisce il "Guardian" nigeriano, è iniziata questa mattina a Lagos ed in altre città del Paese. Gli organizzatori della protesta chiedono alle autorità di garantire un'equa distribuzione del cibo e di abbandonare le politiche sollecitate dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che aggravano le difficoltà nazionali. Le scorse settimane si sono tenute massicce proteste contro il caro-vita nel nord e nel sud-ovest del Paese. I manifestanti protestano contro l'alto tasso di inflazione, guidato in gran parte dagli alti prezzi dei prodotti alimentari e dalla decisione del governo di porre fine ai sussidi sul carburante. Di fronte alle crescenti proteste, di recente il presidente Bola Tinubu ha incontrato i governatori statali per discutere dell'aumento del costo della vita nel Paese. Alcuni governatori del Partito democratico popolare (Pdp) - il più grande partito di opposizione della Nigeria - hanno inoltre esortato Tinubu a dimettersi se non fosse riuscito ad affrontare le sfide economiche del Paese. (Res)