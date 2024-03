Premierato: Meloni, non ho toccato i poteri del presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del Premierato non ha toccato volutamente i poteri del presidente della Repubblica. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Toronto. “Se avessi voluto toccare i poteri del capo dello Stato lo avrei fatto, ma non è questo il caso: la figura del presidente della Repubblica è unificante e di garanzia, e non credo che vada toccata”, ha detto, sottolineando la necessità di mantenere un giusto bilanciamento dei poteri. (Was)