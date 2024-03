Business news: ministro Industria Kazakhstan negli Usa, focus su minerali critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Industria del Kazakhstan, Kanat Sharlapaev, è stato ricevuto a Washington da un gruppo di industriali degli Stati Uniti, con il quale ha discusso delle opportunità d’investimento nel settore dei minerali critici nel Paese centrasiatico. Lo riporta l’agenzia di stampa “Kazinform”. La delegazione di Astana, in particolare, ha incontrato i rappresentanti del Consiglio d’affari Usa-Kazakhstan (Uskzbc), con il quale vi è stato un confronto anche sui progetti nel campo delle risorse energetiche rinnovabili e della protezione ambientale. I partner statunitense, ha detto Sharlapaev a “Kazinform”, “sono stati molto chiari sulle loro priorità, naturalmente il settore energetico”, ma hanno anche espresso interesse per la cooperazione sui minerali critici. “Il governo statunitense ha identificato 50 minerali critici e 19 tra questi sono già prodotti in Kazakhstan. In questo momento abbiamo un’ottima cooperazione nell’industria metallurgica con alcune delle grandi aziende statunitensi. Forniamo metalli molto importanti al mercato statunitense”, ha spiegato il ministro kazakho, che successivamente si recherà in Canada per partecipare alla conferenza sull’industria mineraria Pdac 2024. Nel corso del suo soggiorno a Washington, Sharlapaev ha incontrato anche il vice amministratore delegato della Compagnia internazionale per lo sviluppo finanziario (Dfc), Nisha Biswal, e il direttore dell’Istituto geologico Usa, David Applegate. (Res)