Italia-Canada: protesta pro-palestina blocca arrivo di Meloni-Trudeau al ricevimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione pro-palestinese, organizzata per protestare contro la guerra nella Striscia di Gaza, è attualmente in corso fuori dalla Art Gallery of Ontario di Toronto, dove si sta svolgendo un ricevimento offerto dal primo ministro canadese, Justin Trudeau, in occasione della visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. I manifestanti, con striscioni e bandiere, sta bloccando l’accesso alla struttura. L’arrivo dei leader, che avrebbero dovuto incontrare la comunità italiana in Canada, è slittato di almeno mezz’ora rispetto all’agenda, in attesa di indicazioni da parte delle autorità. (Was)