Business News: Israele, export di gas verso Egitto e Giordania a +25 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di gas di Israele verso Egitto e Giordania sono cresciute del 25 per cento circa nel 2023. E’ quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell’Energia israeliano. Israele si è trasformata in uno snodo energetico regionale grazie ai suoi tre giacimenti – Leviathan, Tamar e Karish – e al memorandum firmato nel giugno 2022 con Egitto e Unione Europea, la quale ha deciso di diversificare i propri approvvigionamenti energetici in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina e alla conseguente riduzione dell'import di gas dalla Russia. In una dichiarazione rilasciata al quotidiano israeliano "The Jerusalem Post", il ministro dell'Energia di Israele, Eli Cohen, sottolinea come "l'aumento dell'export di gas naturale verso Egitto e Giordania prova quanto il mercato del gas naturale sia un valore strategico per Israele e come aiuti la stabilità regionale". (Res)