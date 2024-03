Business News: Italia-Tunisia, al via il primo bando da 22 milioni di euro per progetti delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma Interreg VI-A Next Italia-Tunisia, in collaborazione con le autorità nazionali dei due Paesi e il sostegno finanziario dell'Unione europea, annuncia il lancio del primo bando di progetti. Con un budget di 22.245.034 euro, la gara rappresenta un'opportunità per le piccole e medie imprese (Pmi). I territori interessati comprendono nove province siciliane e 16 governatorati tunisini, offrendo così un ampio campo d'azione per le iniziative di cooperazione bilaterale. Le parti interessate ammissibili al bando includono le università, enti di ricerca, organizzazioni no-profit, aziende private, autorità pubbliche nazionali e regionali, nonché le municipalità. Ciascun progetto deve coinvolgere almeno due partner per territorio ammissibile, promuovendo così un'efficace collaborazione transfrontaliera. (Tut)