Italia-Canada: Meloni ha lasciato Toronto, conclusa la visita in Nord America

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lasciato Toronto da pochi minuti, concludendo la sua missione negli Stati Uniti e in Canada. La premier avrebbe dovuto partecipare ieri sera ad un ricevimento organizzato dal governo canadese alla Art Gallery of Ontario, in occasione del quale avrebbe tenuto un discorso alla comunità italiana insieme a Trudeau. L’evento è stato però cancellato, dopo che i due leader non sono riusciti a raggiungere la struttura, dopo che alcuni manifestanti pro-palestinesi hanno avviato una protesta contro la guerra nella Striscia di Gaza, bloccando l’accesso al museo. La polizia, a piedi e a cavallo, ha creato un cordone di sicurezza attorno all’edificio, senza però intervenire per disperdere i manifestanti. Con il ricevimento già iniziato e con gli ospiti già in sala, la premier è rimasta per circa mezz’ora in attesa delle indicazioni delle autorità locali, finchè Trudeau non l’ha raggiunta personalmente per comunicarle l’annullamento dell’evento. La presidente, a quel punto, ha anche teletonato ai rappresentanti della comunità italiana per fare i suoi saluti. I due si erano già visti in giornata all’hotel Fairmont Royal York, per un colloquio bilaterale. (Was)