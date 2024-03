Business News: Arabia Saudita, Saudi Aramco firma accordo per potenziare “supply chain”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Saudi Aramco ha firmato un accordo del valore di sei miliardi di dollari con i fornitori del Regno per potenziare la catena di approvvigionamento in ambito energetico. Come riporta un comunicato dell'azienda, i dirigenti di Aramco hanno firmato 40 accordi per rafforzare il programma di localizzazione strategica e permettere alla compagnia di dare nuovo impulso allo sviluppo del settore energetico nazionale. “Queste nuove operazioni aziendali coprono una gamma di prodotti che comprendono materie prime strategiche, strumentazione e attrezzature elettriche e di perforazione”, aggiunge il sito web “Arab News”. Gli accordi firmati, come afferma il vicepresidente dei servizi tecnici, Wail al Jaafari, permetteranno inoltre di creare nuovi posti di lavoro tramite il raggiungimento degli obiettivi del programma Iktva, l’evento annuale rivolto alla supply chain nell'ambito energetico globale. (Res)