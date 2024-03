Business News: Libano, inflazione al 177,25 per cento su base annua a gennaio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione continua a rimanere estremamente elevata in Libano, con un tasso del 177,25 per cento su base annua (da gennaio 2023 a gennaio 2024) e del 2,87 per cento mese su mese a gennaio 2024. Secondo le statistiche ufficiali libanesi, il prezzo delle abitazioni e dei servizi pubblici, che comprend1e acqua, elettricità, gas e altri combustibili, è aumentato del 208,54 per cento anno su anno. I cibi e le bevande analcoliche, hanno registrato un aumento annuale del 180,96 per cento. Allo stesso modo, i prezzi dei trasporti e della sanità hanno registrato aumenti annuali del 103,65 per cento e del 146,54 per cento da gennaio 2023 a gennaio 2024. Le tariffe dei ristoranti e degli alberghi hanno registrato un aumento annuo del 154,11 per cento. I prezzi di abbigliamento e scarpe sono aumentati del 133,79 per cento, mentre i prezzi nel settore delle comunicazioni sono aumentati del 115,92 per cento. I prezzi dei mobili, degli elettrodomestici, delle bevande alcoliche, dei tabacchi, del tempo libero, dell'intrattenimento e della cultura hanno registrato aumenti rispettivamente del 122,78 per cento, 195,37 per cento e 126,59 per cento. (Lib)