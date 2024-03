Business News: Egitto, ExxonMobil perforerà a ottobre pozzo in concessione offshore Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera statunitense ExxonMobil dovrebbe perforare a ottobre il primo pozzo esplorativo nella concessione offshore North Maraqia, nella Zona economica esclusiva egiziana nel Mediterraneo, con un investimento del valore di 100 milioni di dollari. Lo riferisce il portale informativo “Asharq Business”, citando un funzionario egiziano. La concessione era stata assegnata a ExxonMobil nel 2020 e si estende su un’area di quasi 5 mila chilometri quadrati, in un’area profonda fino a duemila metri. L’operatore della concessione è QatarEnergy, cui appartiene una quota del 40 per cento, mentre la compagnia statunitense detiene il restante 60 per cento. Secondo la fonte, ExxonMobil dovrebbe perforare tre pozzi esplorativi. (Res)