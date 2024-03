Africa: Meloni, potenzialità straordinarie, dobbiamo mettere a sistema il nostro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attenzione nei confronti dell’Africa è “molto cambiata: ci si sta finalmente rendendo conto che un continente che detiene il 60 per cento delle terre rare e coltivabili deve giocare un ruolo importante”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Toronto. “Il continente africano ha potenzialità straordinarie, che con investimenti adeguati possono essere sviluppate”, ha detto, aggiungendo che il governo italiano propone di “mettere in rete” il lavoro fatto dal Paese e dalla comunità internazionale su questo fronte, anche mettendo insieme un comitato tecnico che “metta a sistema il lavoro di tutti noi”. I Paesi africani, ha continuato, hanno “voglia di lavorare con noi: purtroppo l’approccio adottato finora nei confronti del continente non è quello giusto”. Se saremo in grado di ragionare come partner, ha concluso, “avremo dei risultati straordinari”. (Was)