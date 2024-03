Mar Rosso: Meloni, quadrante cruciale per Italia, rimanere concentrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “protagonismo” mostrato nel Mar Rosso è dovuto al fatto che “ci rendiamo conto di quanto sia pericoloso mettere a rischio la libertà di navigazione nel Mar Rosso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Toronto. “Nel Mar Rosso passa il 15 per cento del commercio globale: in mancanza di questa rotta, passando per il Capo di Buona Speranza, rischiamo di avere un incremento importante del prezzo dei prodotti”, ha spiegato, aggiungendo che per questo motivo l’Italia ha sostenuto “tutti gli interventi avviati finora”. La premier ha ricordato che la missione Aspides avviata dall’Unione europea ha il comando tecnico italiano. “Dobbiamo rimanere concentrati su un quadrante che è cruciale per i nostri interessi nazionali e commerciali”, ha concluso. (Was)