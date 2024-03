Business news: Tagikistan, Fmi approva Strumento di coordinamento delle politiche per 22 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato uno Strumento di coordinamento delle politiche per il Tagikistan per un periodo di 22 mesi. Lo si legge in un comunicato diramato nella serata del 28 febbraio. Secondo l’istituto, i risultati economici positivi post-pandemici del Paese centrasiatico sono proseguiti nel 2023 con una crescita forte e una bassa inflazione. Il deficit fiscale è rimasto ancorato agli obiettivi di medio termine delle autorità, cosa che ha contribuito a un’ulteriore riduzione del rapporto debito-Pil. Le prospettive per il 2024 appaiono “favorevoli”, nonostante resti “una considerevole incertezza riguardante l’ambiente esterno”. Il programma la cui approvazione è stata richiesta dalle autorità di Dushanbe è necessario a sostenere l’attuazione di riforme strutturali necessarie, mantenendo la stabilità macroeconomici, rafforzando il quadro istituzionale e appoggiando gli sforzi per una crescita più sostenibile e inclusiva. Le revisioni del programma avverranno ogni sei mesi, sulla base di un calendario predefinito. Lo Strumento di coordinamento delle politiche (Pci) non prevede l’utilizzo di risorse dell’Fmi, ma “segnala ai partner e agli investitori privati l’impegno del Tagikistan verso forti politiche economiche e strutturali, catalizzando finanziamento per progetti ad alto impatto sociale e per le infrastrutture”. (Res)