Business news: Zuckerberg incontra il presidente della Corea del Sud Yoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha incontrato a Seul il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol, con il quale ha discusso temi legati all'intelligenza artificiale (IA) e il rafforzamento della cooperazione nell'ambito delle tecnologie avanzate. Lo ha riferito l'ufficio di presidenza sudcoreano, secondo cui l'incontro è durato circa 30 minuti, durante i quali l'imprenditore statunitense ha discusso con Yoon la comune visione di un ecosistema digitale IA come veicolo per rafforzare la cooperazione tra Meta e le imprese sudcoreane e per creare una "società digitale della fiducia". Yoon ha anche promosso la Corea del Sud come piattaforma ideale per l'applicazione dell'IA di Meta. (Git)