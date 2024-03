Business news: Casa Bianca prepara misure contro auto elettriche cinesi connesse a Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assunto i primi passi verso la chiusura del mercato automobilistico statunitense ai veicoli elettrici connessi a Internet di produzione cinese, sulla base di considerazioni legate alla sicurezza nazionale. Il dipartimento del Commercio Usa ha avviato il 29 febbraio un'indagine a carico dei veicoli elettrici cinesi connessi alla rete, argomentando che Pechino potrebbe utilizzarli come mezzo per appropriarsi di informazioni sensibili. L'indagine è il primo passo di un processo che potrebbe condurre a restrizioni sulle vetture elettriche importate dalla Cina, e fonti dell'amministrazione presidenziale citate dalla stampa Usa hanno evidenziato che l'indagine potrebbe sostenere "un'ampia gamma di risposte politiche" alle auto elettriche a basso costo cinesi, che stanno rapidamente guadagnando ampie quote del mercato globale della mobilità alternativa. In una nota diffusa dalla Casa Bianca, Biden ha affermato che "la Cina è determinata a dominare il futuro del mercato dell'auto, anche tramite pratiche inique". Secondo il presidente Usa, "le politiche della Cina potrebbero inondare il nostro mercato di veicoli, ponendo un rischio per la sicurezza nazionale. Non lascerò che accada sotto il mio sguardo", afferma la nota. (Was)