Business news: India, approvati tassi di royalty per 12 minerali critici e strategici

- Il Consiglio dei ministri dell’India, presieduto da Narendra Modi, ha approvato i tassi di royalty per 12 minerali critici e strategici: berillio, cadmio, cobalto, gallio, indio, renio, selenio, tantalio, tellurio, titanio, tungsteno e vanadio. Lo riferisce un comunicato del governo indiano. La royalty è stata fissata al due per cento del prezzo medio di vendita per berillio, indio, renio e tellurio; al tre per cento per il tungsteno; tra il due e il quattro per cento per gli altri minerali: due per cento nel caso di sottoprodotti e quattro per cento nel caso di prodotti primari. Come spiega la nota, si tratta di minerali divenuti essenziali per lo sviluppo economico e la sicurezza nazionale del Paese, nel contesto della transizione energetica. Cadmio, cobalto, gallio, indio, selenio e vanadio trovano impiego, ad esempio, nelle batterie, nei semiconduttori e nei pannelli solari. Berillio, titanio, tungsteno e tantalio vengono utilizzati nelle nuove tecnologie, nell’elettronica e nelle apparecchiature di difesa. (Inn)