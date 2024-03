Business News: Egitto, governo valuta offerta da Riad per sviluppo area sul Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto sta valutando un’offerta arrivata dall’Arabia Saudita per lo sviluppo dell’area di Ras Gamila, situata nella località turistica di Sharm el Sheikh, sul Mar Rosso. Lo ha detto una fonte dell’esecutivo egiziano al sito d’informazione “Al Manassa”. Secondo le indiscrezioni riportate, la proposta presentata dall’Arabia Saudita comprende la costruzione di una serie di alberghi internazionali, villaggi turistici, centri commerciali e ristoranti per un investimento complessivo che potrebbe raggiungere i 15 miliardi di dollari. Lo scorso anno, il ministro del Settore imprenditoriale, Mahmoud Esmat, aveva definito l’area di Ras Gamila, che si estende per circa 860 mila metri quadrati, come una “promettente destinazione turistica”. Secondo la fonte di “Al Manassa”, i negoziati attualmente in corso con la parte saudita prevedono che gli investimenti “avvengano attraverso il pompaggio di liquidità in dollari direttamente al governo egiziano”. Venerdì scorso, Egitto ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo per un maxi investimento teso a sviluppare la penisola mediterranea di Ras al Hikma, situata tra le città costiere di Dabaa e Marsa Matrouh, a ovest di Alessandria. Queste operazioni rientrano negli sforzi del governo egiziano per aumentare le proprie risorse in valuta forte e promuovere uno sviluppo urbano integrato entro il 2052, per far fronte all'aumento della popolazione, oltre a creare attività economiche di alto livello e fornire opportunità di lavoro a un gran numero di giovani egiziani nei prossimi decenni. (Cae)