Business News: Israele, Banca centrale mantiene tasso d’interesse al 4,5 per cento

- La Banca di Israele ha annunciato che manterrà i tassi d’interesse fissi al 4,5 per cento. Lo riferisce il quotidiano israeliano d’informazione economica "Globes", ricordando che la commissione monetaria della Banca di Israele, diretta da Amir Yaron, aveva diminuito i tassi dal 4,75 al 4,5 per cento a gennaio, primo taglio dall'aprile 2022 quando si era raggiunto il minimo storico dello 0,1 per cento per poi risalire ininterrottamente fino al 4,75 per cento di maggio 2023. La decisione è stata presa per combattere l'aumento dell'inflazione, la quale ha raggiunto il massimo del 5,3 per cento a gennaio 2023, per poi scendere al 2,6 per cento a gennaio scorso. Come riportato dall'ufficio stampa della Banca di Israele "in ottica di guerra, la politica della commissione monetaria è concentrata sulla stabilizzazione dei mercati e sulla riduzione dell'incertezza economica, accanto alla stabilità dei prezzi e il sostegno all'attività economica". La Banca di Israele si aspetta una riduzione dell’inflazione al 2,4 per cento nel quarto trimestre del 2024 e al 2 per cento del quarto trimestre del 2025, anche se le incognite relative alla guerra nella Striscia di Gaza e ai suoi effetti potrebbero alterare le decisioni dell’organismo. (Res)