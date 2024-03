Ucraina: Meloni, Zelensky non mi ha mai posto la questione delle liste, si riferiva a cittadini russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiarito la posizione del governo dopo che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che in occasione del vertice del G7 che si è svolto una settimana fa a Kiev ha ringraziato l’Italia per il suo sostegno, affermando però che nel Paese ci sono “troppe personalità filo-russe”. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Zelensky ha anche affermato che il suo governo sta preparando una lista di nomi da presentare alla Commissione europea, precisando che quest’ultima “non riguarda solo l’Italia”. Rispondendo alle domande dei giornalisti a Toronto, la premier italiana ha specificato che in Italia “vige la libertà di opinione, quindi difficilmente è possibile fare delle liste di proscrizione perché qualcuno non la pensa come noi”. Detto ciò, ha continuato, sono “andata a rileggere le dichiarazioni, e mi sembra che siano state presentate in maniera un po’ particolare: Zelensky non mi ha mai posto la questione delle liste, e rispondendo alle domande ha parlato di cittadini con passaporti russo, specificando che non ci sono italiani”. L’Italia, ha aggiunto, è “una democrazia, e non è quindi possibile fare delle liste di proscrizione che tuttavia non sono state proposte”. (Was)