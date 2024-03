Premierato: Meloni, contrarietà della sinistra è sbagliata, riferiscano ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contrarietà della sinistra alla riforma del premierato è “molto sbagliata”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Toronto. “Se la sinistra vuole contestare questa riforma farebbe bene a spiegare agli italiani perché non vuole che i cittadini possano scegliere liberamente chi mettere alla guida del governo: non mi sembra il caso di sfruttare una figura di garanzia come il presidente della Repubblica per questo scopo”, ha detto. (Was)