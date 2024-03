Ucraina: Meloni, ricorso ad asset russi pone diverse difficoltà legali e finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di impiegare gli asset congelati alla Russia per gli aiuti e la ricostruzione dell’Ucraina pone diversi problemi sul piano legale e finanziario. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Toronto. “Da una parte, utilizzare gli asset russi sarebbe un modo per ricostruire l’Ucraina utilizzando le risorse di chi ha distrutto il Paese, e questa sarebbe una soluzione giusta dal punto di vista filosofico: sul piano legale e finanziario, però, ci sono delle difficoltà”, ha detto, aggiungendo che per ora una “buona soluzione” è stata individuata dall’Unione europea, relativamente all’utilizzo degli interessi generati dai fondi immobilizzati. “Oppure si potrebbe ragionare sulla possibilità di utilizzare queste risorse come una garanzia per i prestiti”, ha concluso. (Was)