Cortei: Meloni, qualche errore è stato fatto ma sulle forze dell’ordine non si generalizzi

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riconosciuto che “probabilmente qualche errore è stato commesso”, relativamente agli scontri tra polizia e manifestanti durante i cortei contro la guerra nella Striscia di Gaza. Parlando con i giornalisti a Toronto, la premier ha affermato che “bisogna vedere quali sono le responsabilità, ma questo non è di mia competenza”. La presidente ha anche ribadito la sua solidarietà alle forze dell’ordine, ricordando che dal 7 ottobre sono state organizzate “più di 1.700 manifestazioni a favore dei palestinesi, a differenza di altri Paesi europei che invece le hanno vietate”. Continuando, la premier ha affermato che “nell’1,5 per cento dei casi le cose vanno male e si generalizza sulle forze dell’ordine, ma nella maggior parte dei casi le cose vanno male proprio per gli agenti: nessuno dice nulla su questo”. (Was)