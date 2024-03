Business news: Volkswagen stipula accordo con cinese XPeng per lo sviluppo di 2 veicoli intelligenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica tedesca Volkswagen ha firmato un accordo con la startup cinese XPeng, leader nel settore dell'elettromobilità, con l'obiettivo di sviluppare due modelli di veicoli intelligenti connessi destinati al mercato del Paese asiatico. Lo riferisce il gruppo Volkswagen in Cina in una nota. I modelli debutteranno in Cina nel 2026 e saranno dotati di software e hardware all'avanguardia. A quanto si apprende dall'accordo, le aziende hanno approntato un programma di acquisto congiunto per componenti di veicoli e piattaforme, e metteranno in campo "tecnologie innovative" durante le fasi di progettazione e ingegneria. "Nel mercato dei veicoli elettrici più grande e in più rapida crescita al mondo, la velocità è fondamentale quando si tratta di attingere a segmenti di mercato promettenti. Attraverso la partnership con XPeng, non stiamo solo accelerando i tempi di sviluppo, ma anche aumentando l'efficienza e ottimizzando le strutture dei costi. Ciò incrementa la competitività economica in un contesto di mercato altamente sensibile ai prezzi", ha affermato il presidente e amministratore delegato del gruppo Volkswagen in Cina, Ralf Brandstaetter. La casa automobilistica tedesca ha annunciato la sua collaborazione con XPeng lo scorso luglio. Ha completato l'acquisizione di azioni per circa il 4,99 per cento del capitale azionario emesso e in circolazione dell'azienda cinese a dicembre dello stesso anno. (Cip)