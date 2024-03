Business news: semiconduttori, taiwanese Psmc costruirà fabbrica in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore taiwanese di semiconduttori Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (Psmc) sta collaborando con il produttore indiano di componenti elettroniche di precisione Tata Electronics per costruire una fabbrica di wafer da 12 pollici nella cittadina di Dholera, nello Stato indiano del Gujarat. Lo riporta il quotidiano "Taiwan News". La costruzione dello stabilimento, il primo dedicato alla produzione di wafer da 12 pollici in India, inizierà quest'anno con un investimento di tre miliardi di dollari. Una volta completato, dovrebbe creare circa 20 mila posti di lavoro. "In un momento critico della ristrutturazione globale della catena di fornitura dell'alta tecnologia, la cooperazione tra Psmc e Tata arriva al momento giusto", ha affermato l'amministratore delegato di Psmc, Frank Huang, facendo riferimento al vasto mercato interno dell'India. La cooperazione è stata presentata con toni enfatici anche dall'amministratore delegato di Tata Electronics, Randhir Thakur, secondo cui la partnership con l'azienda taiwanese permetterà al produttore indiano di contribuire alla resilienza delle catene di fornitura globali, raggiungere ulteriori imprese e soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti. L'iniziativa s'inserisce nel quadro degli sforzi profusi dall'India per sviluppare una propria industria dedicata ai semiconduttori. (Res)