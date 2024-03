Governo: Meloni, nessuna rottura con Mattarella, il rapporto è ottimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha smentito le presunte tensioni con il Quirinale, dopo la polemica scaturita a seguito degli scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo studentesco contro la guerra nella Striscia di Gaza. Parlando con i giornalisti a Toronto, la premier ha affermato di vedere “un tentativo di costruire uno scontro artefatto che non esiste: io ho un rapporto ottimo con il presidente della Repubblica”. La presidente ha aggiunto che dalla sinistra è arrivata “una forte mancanza di rispetto nei confronti del capo dello Stato: stanno tentando di utilizzarlo per un interesse di partito”. (Was)