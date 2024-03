Business news: quattro grandi assicuratori giapponesi cedono partecipazioni per 43 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro tra i più grandi assicuratori giapponesi nel ramo dell'infortunistica hanno deciso di cedere partecipazioni incrociate dal valore complessivo di 6.500 miliardi di yen (circa 43 miliardi di dollari) nell'arco dei prossimi anni, a seguito dello scandalo legato agli accordi tra le quattro società per manipolare i prezzi del settore. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance e Aioi Nissay Dowa Insurance effettueranno la cessione in risposta alle pressioni dell'Agenzia per i servizi finanziari giapponese (Fsa). Il quotidiano "Nikkei" ricorda che i quattro assicuratori hanno circa 5.900 partecipazioni strategiche incrociate, e che tra i loro partner includono grandi aziende giapponesi come Toyota Motor, Honda Motor, Mitsubishi Corp. e Itochu. (Git)