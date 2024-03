Business news: cinese Byd starebbe scegliendo ubicazione di una nuova fabbrica in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Build Your Dreams (Byd), leader nel segmento dei veicoli elettrici, aprirà una fabbrica in Messico con l’obiettivo di aumentare la sua partecipazione nel mercato locale. Lo riporta il sito di notizie “Channel News Asia”, citando le dichiarazioni dell’amministratrice delegata di Byd Americas, Stella Li. Lo stabilimento dovrebbe avere una capacità produttiva di 150 mila autovetture all’anno. Il sito in cui sarà costruito l’impianto dovrebbe essere comunicato alla fine del 2024. Li ha precisato che le ambizioni di Byd in Messico sono orientate esclusivamente al mercato locale. La società sta cercando siti nelle aree centrali e meridionali piuttosto che nella zona settentrionale del Paese, vicina al confine con gli Stati Uniti, a causa degli elevati costi di trasporto. (Cip)