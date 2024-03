Business news: Cina-Usa, voli di linea su base settimanale aumenteranno a 100 dal 31 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree di Cina e Stati Uniti potranno operare un totale di cento voli di linea a settimana a partire dal 31 marzo. Lo ha riferito Dai Jun, dell'Amministrazione dell'aviazione civile cinese, nel corso di una conferenza stampa a Pechino, precisando che il Paese asiatico "ha istituito regolari tratte per passeggeri con 64 Paesi, di cui 48 partner della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri)". A quanto riferito dal funzionario, inoltre, il numero di voli tra la Cina e 22 Paesi, tra cui Italia, Singapore, Australia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito è tornato ai livelli pre-pandemia. (Cip)