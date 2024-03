© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato che l’Italia, in occasione della sua presidenza di turno, organizzerà per la prima volta nella storia del G7 un vertice incentrato sul tema della disabilità e dell’inclusione. Parlando con i giornalisti a Toronto, la premier ha affermato che l’idea “è piaciuta molto ai nostri partner: sono molto contenta”. (Was)