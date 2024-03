Business news: seconda nave da crociera realizzata interamente in Cina sarà consegnata nel 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda nave da crociera in fase di costruzione in Cina dovrebbe essere consegnata entro la fine del 2026. Lo ha annunciato il costruttore Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co, filiale del conglomerato cantieristico China State Shipbuilding Corporation Limited. La nave da crociera dovrebbe salpare dal molo entro la fine di marzo 2026, effettuando il collaudo marittimo a giugno di quello stesso anno. Rispetto alla prima grande nave da crociera costruita interamente nel Paese, l'Adora Magic City, la nuova imbarcazione ha dimensioni maggiori: una stazza totale di circa 142 mila tonnellate, una lunghezza di 341 metri, una larghezza di 37,2 metri e 2.144 cabine. (Cip)