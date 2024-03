Business news: Vietnam chiede trasferimento tecnologico al colosso energetico cinese PowerChina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha chiesto un trasferimento tecnologico al colosso energetico e delle costruzioni cinese PowerChina. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il vicepremier vietnamita Tran Hong Ha ha incontrato martedì ad Hanoi i vertici della compagnia cinese, per discutere investimenti nei comparti eolico e fotovoltaico in Vietnam, oltre al progetto di una ferrovia transfrontaliera nell'ambito dell'iniziativa cinese della nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri). Ha ha dichiarato che il Vietnam necessita di investimenti nello stoccaggio di energia e in fonti energetiche rinnovabili come idrogeno e ammoniaca. (Fim)