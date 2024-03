Business news: Tetra Pak chiuderà stabilimento imballaggi a Singapore, ma manterrà centro gestionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tetra Pak cesserà la produzione di materiali di imballaggio nello stabilimento di Jurong, a Singapore. Lo ha annunciato la multinazionale statunitense in un comunicato, precisando che la dismissione richiederà 12 mesi e che rientra nella strategia aziendale volta a ottimizzare la sua attività produttiva globale. Lo stabilimento Tetra Pak Packaging Materials ha iniziato a operare nel 1982. Da allora, spiega l’azienda specializzata nei sistemi integrati per il trattamento e il confezionamento di alimenti, le dinamiche del mercato sono cambiate in modo significativo e rendono necessari adattamenti per mantenere la competitività. Tetra Pak garantisce che i dipendenti coinvolti, circa 300, saranno trattati “con il massimo rispetto”, anche “oltre tutti i requisiti di legge applicabili”, e che l’intero processo sarà gestito “in stretto contatto” col sindacato Food, Drinks and Allied Workers Union (Fdawu). I lavoratori sono stati già informati e sono stati avviati colloqui per offrire loro nuove opportunità o sostegno per il ricollocamento. Infine, la compagnia ribadisce il suo impegno nei confronti dei clienti e assicura che Singapore rimarrà un centro chiave per la gestione e che entro la fine dell’anno i suoi uffici saranno trasferiti in una nuova sede, una delle più grandi dell’area Asia-Pacifico, in grado di accogliere 250 persone. (Fim)