Business news: cinese Jinhua Integrated Circuit prosciolta negli Usa per furto di segreti commerciali

- Il produttore statale cinese di microchip Fujian Jinhua Integrated Circuit Co è stato prosciolto dalle accuse di furto di segreti commerciali mosse dagli Stati Uniti. Lo riporta il sito di notizie "Us News". La giudice distrettuale Maxine Chesney ha dichiarato la società non colpevole in un processo senza giuria tenuto nella città di San Francisco. L'atto d'accusa contro l'azienda è stato annunciato nel 2018 dal dipartimento di Giustizia, secondo cui Fujian Jinhua Integrated Circuit Co si sarebbe resa responsabile di furto di proprietà intellettuale ai danni di Micron Technology, con sede negli Stati Uniti. Nello stesso anno, le autorità statunitensi hanno aggiunto l'azienda a un elenco di entità che non possono acquistare componenti, software o beni tecnologici da aziende locali. La società si era dichiarata non colpevole nel 2019. (Cip)