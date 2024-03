Sicurezza: Meloni su sostegno forze dell’ordine, mi riferivo alla sinistra che non difende agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra è “sempre capace di criticare quando le cose vanno male, ma non è mai disposta a difendere le forze dell’ordine”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Toronto. La premier è stata interpellata sui rapporti con il Quirinale dopo gli scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo studentesco contro la guerra nella Striscia di Gaza, a seguito del quale il presidente Sergio Mattarella ha definito “un fallimento” l’impiego dei manganelli contro una manifestazione di studenti. In quell’occasione, la presidente ha affermato che di vedere “un rischio” nella venuta meno del sostegno delle istituzioni nei confronti dele forze dell’ordine. “Mi riferivo alla sinistra: vi ricordo che anche il Parlamento è una istituzione, e che solo quest’anno 120 agenti di polizia sono finiti in ospedale a seguito di manifestazioni”, ha detto, aggiungendo che la sinistra sta cercando di creare una frattura tra Palazzo Chigi e il Quirinale. (Was)