Business news: Disney annuncia joint venture da 8,5 miliardi con la società indiana Viacom18

- La multinazionale statunitense Disney ha annunciato un accordo da 8,5 miliardi di dollari per istituire una joint venture tesa a combinare la sua sussidiaria Star India con la società di media indiana Viacom18. Al termine dell’operazione, si legge in un comunicato, Disney controllerà il 37 per cento della joint venture, contro il 47 per cento di Viacom18. Anche il gruppo indiano Reliance Industries ha accettato di investire 1,4 miliardi di dollari nella joint venture, di cui controllerà il 16 per cento circa. La nuova realtà avrà l’esclusiva sui diritti di distribuzione dei prodotti Disney in India. “Si tratta del mercato più popoloso al mondo, e siamo ansiosi di sfruttarne le opportunità per creare valore per i nostri azionisti nel lungo periodo”, ha commentato l’amministratore delegato di Disney, Bob Iger. (Was)