Business news: in Giappone pesano scandali Toyota, produzione industriale crolla del 7,5 per cento a gennaio

- La produzione industriale del Giappone è calata del 7,5 per cento su base mensile a gennaio. Il dato, che è il peggiore registrato nel Paese da maggio 2020, risente del blocco totale della produzione di autovetture da parte della controllata di Toyota Daihatsu, protagonista di uno scandalo riguardante i test di sicurezza delle autovetture, e della sospensione della produzione di altri stabilimenti Toyota, dovuti al terremoto del primo gennaio scorso e a irregolarità nei dati di alcuni motori diesel prodotti da una divisione dell'azienda. Il ministero dell'Industria giapponese ha corretto al ribasso la sua valutazione generale dello stato della produzione industriale per la prima volta negli ultimi sei mesi. L'indice destagionalizzato della produzione in fabbriche e miniere si è attestato a 97,6, dove 100 è la produzione del 2020, assunta come base di riferimento. Dei 15 settori coinvolti nel sondaggio, 14 hanno comunicato una contrazione della produzione, e l'automotive, in particolare, ha registrato una flessione del 17,8 per cento. (Git)