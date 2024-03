Sardegna: Meloni, non sono pentita della candidatura di Truzzu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato di non essere pentita della candidatura di Paolo Truzzu in Sardegna. Parlando con i giornalisti a Toronto, la premier ha affermato che “le cose a volte vanno bene, e altre volte no: e ognuno si assume la responsabilità”. Parlando di Truzzu, la presidente ha dichiarato che “lo conosco da tanti anni, e lo considero una persona capace e per bene, oltre che un militante di lungo corso: evidentemente la valutazione è stata sbagliata, ma vedremo quanto sbagliata”. (Was)