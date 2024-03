Anp-Turchia: ministro Esteri Al Maliki, prossima settimana presidente Abbas in visita ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 5 marzo il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, si recherà in visita in Turchia. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri dell’Anp, Riyad al Maliki, nel corso del suo intervento al Forum sulla diplomazia di Antalya, citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Durante il discorso, il ministro palestinese ha sottolineato che “la Turchia lavora a stretto contatto con la Palestina e il suo popolo, mostrando da anni solidarietà e sostegno in ogni piattaforma”. Inoltre, Al Maliki ha sottolineato che Abbas e il capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan “sono spesso in contatto”. Il ministro palestinese ha spiegato che martedì prossimo il presidente dell’Anp discuterà con il suo omologo delle relazioni bilaterali e lo ringrazierà per l’appoggio fornito fino ad oggi, anche in termini finanziari e umanitari. “L’amministrazione turca continuerà a sostenere la nostra causa fino alla fine. Sappiamo che possiamo contare sul sostegno della Turchia, che è sempre stata dalla nostra parte e ci ha fornito qualsiasi tipo di aiuto”, ha affermato Al Maliki. (segue) (Tua)