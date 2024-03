Italia-Canada: Meloni-Trudeau, partnership commerciale cresce, nostre economie complementari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Italia e Canada guardano favorevolmente alla crescente partnership economica bilaterale, funzionale a promuovere una crescita economica sostenibile, la creazione di posti di lavoro e il processo dell’innovazione. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata al termine del bilaterale odierno a Toronto tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro canadese, Justin Trudeau. “Italia e Canada vantano una forte relazione commerciale e finanziaria: le nostre economie sono complementari, grazie anche alla forza delle piccole e medie imprese”, si legge nel comunicato, in cui viene ricordato che l’Italia è il secondo partner commerciale del Canada all’interno dell’Unione europea. Nel 2023, l’interscambio commerciale ha segnato un record di 15,8 miliardi di dollari. (Was)