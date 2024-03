Business news: Goldman Sachs e Mubadala, accordo da un miliardo per co-investire nell'Asia-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d'affari Usa Goldman Sachs ha firmato un accordo da un miliardo di dollari con il fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala, per effettuare investimenti congiunti nella regione dell'Asia-Pacifico, e in particolare in India. Il nuovo conto, si legge in un comunicato stampa congiunto, sarà gestito dalla direzione per il credito privato di Goldman Sachs Alternatives, attraverso una squadra di dipendenti che opererà sul campo in "divesi mercati nella regione". Le due realtà investiranno in "compagnie che presentano un elevato grado di qualità nel settore del credito privato" dell'Asia-Pacifico. (Was)